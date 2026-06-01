Сегодня 15:18 Сотрудники Росгвардии провели день открытых дверей для учеников лицея № 4 в Чехове 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г. о. Чехов Подмосковье

Долги

Чехов

Росгвардия

Образование

28 мая сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Чехова организовали день открытых дверей для учеников лицея № 4. Школьники получили возможность примерить экипировку, собрать и разобрать оружие, а также узнать все о службе в ведомстве.

Сотрудник Чеховского отдела Росгвардии Ирина отметила: «Для сотрудников войск национальной гвардии защита прав и спокойствия граждан является не просто службой, а долгом чести». Она также пригласила ребят пополнить коллектив отдела.

Среди школьников были ученики кадетского класса, подшефного Чеховскому отделу Росгвардии. Ученица 10 класса Альбина Ахмедова поделилась впечатлениями: «Очень интересно, в машине тоже особенно. Я хочу пойти именно в Росгвардию, чтобы помогать людям, следить за порядком в городе и спасать людей от опасности». Ее одноклассник Егор Горбачев рассказал: «Это на самом деле интересно, потому что пистолет я разбирал и собирал впервые». Савелий Малышкин добавил: «Мне все понравилось. Дали пощупать, потрогать, разобрать, примерить все».

В Росгвардию можно поступить на службу после получения высшего образования, а также после армии и по контракту. Силовые структуры — одно из самых популярных направлений для старшеклассников. Такие профориентационные мероприятия в округе проводят регулярно, в том числе при поддержке администрации муниципального округа Чехов.