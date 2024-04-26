Сотрудники Росгвардии Подмосковья написали «Диктант Победы» | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 17:26 Сотрудники Росгвардии Подмосковья написали «Диктант Победы» Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Сотрудники и военнослужащие Главного управления Росгвардии по Московской области написали «Диктант Победы». Около 500 человек приняли участие в мероприятии.

Акция посвящена событиям Великой Отечественной войны. Во время диктанта росгвардейцы проверили знания по истории, литературе и кинематографу.

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«Диктант Победы» провели на 30 специальных площадках. Еще около 40 сотрудников вневедомственной охраны, обеспечивающих правопорядок на комплексе Байконур, смогли поучаствовать в акции дистанционно.

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