Сотрудники Росгвардии Подмосковья написали «Диктант Победы» | 360°

26 апреля 2024, 17:26
Сотрудники Росгвардии Подмосковья написали «Диктант Победы»
Сотрудники и военнослужащие Главного управления Росгвардии по Московской области написали «Диктант Победы». Около 500 человек приняли участие в мероприятии.
Акция посвящена событиям Великой Отечественной войны. Во время диктанта росгвардейцы проверили знания по истории, литературе и кинематографу.
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«Диктант Победы» провели на 30 специальных площадках. Еще около 40 сотрудников вневедомственной охраны, обеспечивающих правопорядок на комплексе Байконур, смогли поучаствовать в акции дистанционно.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Росгвардия
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