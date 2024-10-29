Сотрудники Росгвардии отметили профессиональный праздник на Байконуре

Сотрудники Росгвардии, несущие службу на территории комплекса «Байконур», отметили 72-летие со Дня образования вневедомственной охраны. Правоохранители вместе со своими семьями посетили площадку космодрома — именно с нее отправился на околоземную орбиту первый космический аппарат.

Во время экскурсии сотрудникам показали исторические сооружения и рассказали о достижениях советской науки и техники.

«Мы несем ответственность за безопасность космического комплекса, за обеспечение порядка во время запуска ракет. Такие мероприятия — это уникальная возможность вдохновиться историей и еще с большим энтузиазмом приступить к своим служебным обязанностям», — сказал заместитель начальника вневедомственной охраны на комплексе «Байконур» майор полиции Алексей Трофимов.