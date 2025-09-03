Сотрудники Раменской больницы отметили праздник трех Спасов

Яркие проводы лета устроили в Раменской больнице. Праздник Медового, Яблочного и Орехового Спасова отметили у стен учреждения и провели тематические конкурсы.

Почетными гостями стали заместитель главы Раменского округа Елена Ивушкина, исполняющая обязанности заместителя главного врача по медицинской части Раменской больницы Елена Шатрова, а также благочинный церквей Раменского округа игумен Никодим.

Команды, сформированные из сотрудников различных подразделений и отделений больницы, приготовили угощения, а также показали ловкость и смекалку, пройдя различные испытания на ловкость, меткость, быстроту и знание музыкальных композиций. Благочинный Никодим подарил икону Раменской больнице и освятил праздничные угощения участников.

Завершилось мероприятие праздничной трапезой. Все победители и участники получили памятные подарки