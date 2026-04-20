Подмосковные спасатели провели профилактические мероприятия еще в 4 округах

В период с 18 по 19 апреля работники 220-й, 271-й, 280-й, 330-й и 207-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические рейды в городских округах Ступино, Кашира, Серпухов и муниципальном округе Серебряные Пруды. Они нацелены на предотвращение пожаров в весенний период.

Заместитель начальника теруправления №13 Эдуард Морозов отметил, что большинство возгораний происходит из-за небрежного отношения граждан к правилам противопожарной безопасности. Поэтому профилактические мероприятия являются важной частью работы пожарных.

Спасатели объяснили жителям, как правильно обращаться с отопительными приборами, розетками и удлинителями. Они призвали не оставлять включенные электроприборы без присмотра, не трогать их мокрыми руками и не устанавливать рядом с мебелью и легковоспламеняющимися материалами.

«С наступлением весны многие жители стремятся быстро очистить придомовые и дачные участки от прошлогодней растительности с помощью пламени, не осознавая всей опасности такого метода», — рассказал Эдуард Морозов. Спасатели настоятельно рекомендовали не поджигать сухую траву и мусор, а проводить уборку территории с помощью грабель и вывоза растительных остатков.