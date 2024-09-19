Сотрудники прокуратуры Воскресенска провели встречу с семьями участников СВО

В городском округе Воскресенск продолжается активная работа по поддержке участников специальной военной операции и их семей. В Центре поддержки, расположенном на улице Октябрьской, состоялся прием, который провел исполняющий обязанности Воскресенского городского прокурора Александр Мохов.

На встречу обратились четыре человека, каждый из которых поделился своими проблемами и вопросами. Основные темы обращений касались предоставления мер социальной поддержки семьям погибших военнослужащих, помощи в получении информации о местонахождении военнослужащих, а также оказания юридической консультации и поддержки при составлении запросов в Министерство обороны Российской Федерации.

По поручению главы городского округа Воскресенск на приеме также присутствовала заместитель главы Евгения Романова, что подчеркнуло значимость и внимание местных властей к вопросам поддержки участников СВО и их семей.

Такие мероприятия являются важной частью комплексной работы по обеспечению социальной защиты и правовой поддержки семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Власти городского округа Воскресенск продолжают работать над улучшением условий жизни и предоставлением необходимой помощи всем, кто в ней нуждается.

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