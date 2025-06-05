Сотрудники прокуратуры провели беседу о мошенничестве с медработниками в Одинцове

Конференция, посвященная вопросам мошенничества в сфере информационных технологий, прошла в Одинцовской областной больнице. Здесь присутствовали заместители всех структурных подразделений и учреждений округа, в том числе сотрудники прокуратуры.

Главный врач Одинцовской областной больницы Иван Каприн отметил, что такие мероприятия будут проводиться регулярно, подчеркивая их важность и пользу для коллектива. Он добавил, что понимание, как действовать в ситуациях, связанных с мошенничеством, поможет избежать неприятностей и защитить сотрудников от злоумышленников.

Сотрудник прокуратуры, участвовавший в встрече, поделился ценными советами о том, как защитить себя от мошенников, уделяя внимание важности правильной реакции на подозрительные действия и необходимости обращения за помощью в случае сомнений. Этот подход, по его словам, позволит снизить риск стать жертвой обмана.

Помощник прокурора Одинцовского округа Артем Полонский подчеркнул, что правовое просвещение сотрудников больницы становится особенно актуальным в условиях растущей активности преступников. Он отметил, что на сегодняшний день в различные органы внутренних дел поступило 1130 обращений о преступлениях, что значительно превышает показатели прошлого года и свидетельствует о тревожной тенденции в округе.