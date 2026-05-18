Сотрудники прокуратуры помогли привести в порядок усадьбу Горенки в Балашихе

Субботник провели в усадьбе Горенки городского округа Балашиха. Участники мероприятия припевали территорию в порядок и посадили деревья.

Сотрудники прокуратуры Московской области и Балашихи присоединились к доброму делу. В мероприятии приняли участие прокурор Московской области Сергей Забатурин, заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский и глава округа Сергей Юров.

«В прокуратуре Московской области сложилась добрая традиция: уже шестой год мы проводим субботники в различных локациях Подмосковья. Мы надеемся, что эта традиция будет продолжаться. Это очень хороший способ объединить друзей, коллег, лучше узнать друг друга и пообщаться», — сказал Сергей Забатурин.

Участники субботника очистили территорию от сухих листьев, посадили деревья, установили скворечники и кормушки для белок.

«Хочется выразить благодарность коллегам из прокураты Московской области за то, что они присоединились к благоустройству нашего городского округа. Усадьба Горенки — это особое место для Балашихи и то, что сегодня мы собрались здесь — особо ценно», — отметил Сергей Юров.

Субботники в преддверии летнего сезона в городском округе Балашиха проводятся регулярно. В них принимают участие представители коммунальных служб, администрации, различных учреждений и активные жители округа.