Специалисты научно-производственного объединения «Энергомаш» получили государственные награды за весомый вклад в развитие ракетно-космической промышленности страны. Торжественная церемония прошла 18 мая в Национальном космическом центре имени Валентины Терешковой, награды вручил глава Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

Заместитель генерального директора, главный конструктор НПО «Энергомаш» Петр Левочкин удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Заместитель главного конструктора Алексей Потаенко получил почетное звание «Заслуженный работник ракетно-космической промышленности Российской Федерации». Оператор станков с программным управлением Сергей Кудинов награжден медалью «За заслуги в освоении космоса».

Каждый из специалистов — часть большой команды, благодаря которой Россия сохраняет лидерские позиции в космосе.

«Эти награды подчеркивают высокую квалификацию сотрудников и преданность своему делу, а также их вклад в достижение новых высот в области ракетно-космической техники. Гордимся тем, что в Химках работают профессионалы», — отметил лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

Награды стали не просто признанием личных заслуг, но и символом роли НПО «Энергомаш» в реализации ключевых космических проектов страны — от запуска спутников до подготовки миссий дальнего космоса.