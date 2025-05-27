Сотрудники предприятия «Исток» во Фрязине победили на корпоративном фестивале

Сотрудники предприятия «Исток» завоевали пять кубков и 45 медалей на всероссийском весеннем корпоративном фестивале в Москве. Мероприятие стало одним из самых масштабных в стране. В нем приняли участие более 3300 человек из 173 организаций.

Организатором всероссийского корпоративного фестиваля стало физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы»

«Истоковцы» выступали в семи дисциплинах. В итоге они завоевали пять кубков и 45 медалей. Мужская команда заняла первое место по волейболу, женская команда — золото и серебро по перетягиванию каната. В этой же дисциплине мужчины заняли вторые и третьи места. В шаге от тройки лидеров оказались футболисты и женская команда по волейболу.

Сотрудники «Истока» также привезли золотую медаль по настольному теннису, серебро — в прыжках в длину и две бронзовые награды — в беге и отжиманиях.