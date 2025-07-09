Сотрудники предприятий в Балашихе смогут поучаствовать в корпоративном фестивале

Открыта регистрация на грандиозный корпоративный фестиваль «Кубок Битва Брендов 2025», который состоится 17 августа 2025 года в спортивном комплексе «SportBeach» в Московской области. К участию приглашаются компании и организации из городского округа Балашиха, готовые проявить себя в спортивной и деловой среде.

Фестиваль включает не только волейбольный турнир, но и крупнейший в России командный «Забег Брендов 2025», запланированный на 23 августа 2025 года. Это событие объединит сотрудников различных предприятий, укрепляя корпоративный дух и создавая площадку для неформального общения с представителями ведущих российских компаний.

Участников ждут соревнования по волейболу, настольному теннису и киберспорту, а также конкурсы для болельщиков и яркая развлекательная программа. Среди гостей и участников турнира будут звезды спорта, что добавит событию зрелищности.

Постоянные участники «Кубка Битва Брендов» — крупные компании, такие как «ВКонтакте», «S7 Airlines», «РЖД», «Норильский Никель», «Сибур», «Мособлгаз» и «Русское море». Это не только шанс показать спортивные достижения, но и возможность установить новые деловые контакты.