Сотрудники ППС в Воскресенске рассказали о нюансах своей профессии

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городскому округу Воскресенск встретились с корреспондентом местной газеты, чтобы рассказать о нюансах своей работы. Знакомство журналиста со службой началось с утреннего инструктажа, на котором руководители подразделения проверили внешний вид полицейских, ознакомили их с оперативной обстановкой на обслуживаемых территориях и поставили задачи по охране общественного порядка.

После инструктажа корреспондент и сотрудники полиции отправились по маршруту дежурства, который выполнял экипаж ППС. Полицейские активно реагировали на сообщения о происшествиях и взаимодействовали с жителями округа, демонстрируя важность общения с гражданами в обеспечении безопасности.

Заместитель командира отдельной роты патрульно-постовой службы майор полиции Степан Мещеряков поделился с журналистом интересными случаями из своей служебной практики, подчеркнув, что каждый день в работе полиции непредсказуем и полон новых вызовов.

Такое взаимодействие с местными СМИ помогает не только повысить уровень доверия граждан к правоохранительным органам, но и информировать общественность о важности работы полицейских в поддержании порядка и безопасности на территории округа.

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