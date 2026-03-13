Сотрудники пожарных частей провели познавательное мероприятие для школьников

В городе Клин на площади Ледового дворца имени В. Харламова сотрудники 37 и 65 пожарных частей округа встретились с учениками пятых и шестых классов школы имени Калининой. Они организовали для ребят познавательную дискуссию.

Пожарные рассказали школьникам об автоцистернах, которые используются для тушения пожаров на начальной стадии. Эти машины оснащены всем необходимым оборудованием: водой, пожарными рукавами, огнетушителями, средствами защиты дыхания и противогазами.

Также учащимся продемонстрировали инструменты первой помощи, такие как гидравлические ножницы, резаки, бензорезаки для вскрытия дверей и распила автомобилей, гидравлические домкраты и другое спасательное оборудование.

Школьникам представилась возможность примерить боевую одежду пожарных и каску. Мероприятие способствовало популяризации работы пожарных и было приурочено к 35-летию службы МЧС России и 100-летию государственного пожарного надзора.