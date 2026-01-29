Сотрудники пожарно-спасательной части в Раменском округе очистили территорию от снега

В городе Раменское сотрудники пожарно-спасательной части №42 провели уборку снега на территории подразделения. Они очистили площадку, чтобы служебная техника могла свободно проезжать.

«В этой работе нам также помогают службы округа: МБУ «Содержание и благоустройство» и Раменское дорожное ремонтно-строительное управление. Они предоставляют технику и специалистов для уборки снега на территории нашего подразделения и рядом с ним», — рассказал начальник пожарно-спасательной части №42 Андрей Сержанов.

Также представитель МЧС напомнил, что в случае обнаружения пожара необходимо звонить по единому номеру экстренных служб 112.