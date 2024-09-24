Сотрудники полиции в Павловском Посаде провели акцию по защите от мошенников

Сотрудники отдела МВД в Павловском Посаде провели акцию «Осторожно — мошенники!». Они рассказали жителям округа о том, как не попасть на уловку злоумышленников и сохранить денежные средства.

Участковые уполномоченные встретились с жителями округа и рассказали про мошеннические схемы, которыми пользуются злоумышленники. Они вводят пожилых людей в заблуждение с помощью манипуляций: представляются сотрудниками банков, государственных организаций и спецслужб и просят перевести средства на безопасный счет.

Жителям стоит запомнить, что официальные лица никому не звонят и не просят никакие данные, а особенно не настаивают перевести деньги на другие счета. Сотрудники полиции посоветовали никому не переводить средства, не переходить по ссылкам и не вестись на сомнительные просьбы.

Участникам акции раздали информационные листовки, чтобы жители Павловского Посада были более бдительными.

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