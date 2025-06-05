Сотрудники полиции в Одинцове выявили нарушителей миграционного закона

Сотрудники полиции пресекли нарушения миграционного законодательства в Одинцовском округе. Инцидент произошел в одном из ресторанов, расположенном в рабочем поселке Большие Вяземы.
Так, в результате проверки сотрудники Отдела по вопросам миграции совместно с участковыми уполномоченными полиции задержали 27 иностранцев. Все они были проверены по существующим информационным базам данных.
Еще в ходе проверки выяснилось, что четверо из задержанных граждан, приехавших из республик ближнего зарубежья, нарушили правила временного пребывания в Российской Федерации. Стоит отметить, что в отношении них были составлены административные протоколы по статьям 18.8 и 18.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Одинцовский городской суд наложил штрафы в размере пять тысяч рублей с последующим выдворением этих граждан за пределы России.
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