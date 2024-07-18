Сотрудники полиции в Лобне провели для жителей лекции по борьбе с мошенничеством

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Курс профилактических лекций по борьбе с мошенничеством стартовал в Лобне. Сотрудники полиции и прокуратуры рассказали горожанам о распространенных мошеннических схемах и мерах предосторожности.

Площадкой для профилактической встречи стала Центральная библиотека Лобни. Первую лекцию горожанам округа прочитали помощник прокурора и оперуполномоченный отделения по борьбе с мошенничеством ОМВД России по городскому округу Лобня.

Собравшиеся узнали о самых распространенных схемах мошенничества: об обманах по телефону и в интернете. Преступники вводят людей в заблуждение, представляясь «родственниками», обещают ложные выигрыши или легкие деньги.

Сотрудники прокуратуры и полиции рассказали, как распознать мошенников и как себя вести, чтобы не оказаться в числе жертв.

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