Сотрудники полиции в Лобне провели для жителей лекции по борьбе с мошенничеством

Курс профилактических лекций по борьбе с мошенничеством стартовал в Лобне. Сотрудники полиции и прокуратуры рассказали горожанам о распространенных мошеннических схемах и мерах предосторожности.

Площадкой для профилактической встречи стала Центральная библиотека Лобни. Первую лекцию горожанам округа прочитали помощник прокурора и оперуполномоченный отделения по борьбе с мошенничеством ОМВД России по городскому округу Лобня.

Собравшиеся узнали о самых распространенных схемах мошенничества: об обманах по телефону и в интернете. Преступники вводят людей в заблуждение, представляясь «родственниками», обещают ложные выигрыши или легкие деньги.

Сотрудники прокуратуры и полиции рассказали, как распознать мошенников и как себя вести, чтобы не оказаться в числе жертв.

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