Сотрудники полиции установят обстоятельства инцидента, произошедшего в Реутове. Там очевидцы сообщили, что неизвестный мужчина попытался прикурить от Вечного огня.

Случай произошел на мемориальном комплексе на улице Победы. В дежурную часть МВД России «Балашихинское» обратилась женщина, которая сообщила о том, что незнакомый ей мужчина попытался прикурить от Вечного огня.

Сейчас сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия для установки правонарушителя.

«По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», — сообщили в подмосковном управлении министерства внутренних дел.