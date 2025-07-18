Сотрудники полиции напомнили детям в Чехове о безопасности на дороге

На регулярной основе в округе проходят профилактические беседы с жителями муниципального округа Чехов. На этот раз сотрудники Отдела МВД встретились с подростками, работающими в летних трудовых лагерях.
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции капитан полиции Екатерина Гречихина обсудила с собравшимися ребятами основные причины ДТП и «дорожные ловушки». Особое внимание уделили безопасному использованию двухколесной техники и современных средств индивидуальной мобильности.
Старший инспектор группы по делам несовершеннолетних майор полиции Юлия Мирная объяснила, какую административную ответственность понесут подростки и их родители за управление мототехникой без соответствующих прав.
Также сотрудники полиции напомнили о важности использования защитной экипировки и необходимости спешиваться при пресечении проезжей части на велосипеде или самокате.
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