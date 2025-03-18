Сотрудники полиции и народные дружинники провели плановый патруль в Ногинске

Сотрудники межмуниципального управления МВД России «Ногинское» совместно с Народной дружиной Богородского округа организовали плановый патруль на улицах Ногинска. Мероприятие было направлено на поддержание общественного порядка и выявление нарушений.

Патруль начался с инструктажа и расстановки групп по маршрутам. Старшими назначили сотрудников полиции, а народные дружинники выступили в качестве помощников. Основной задачей стало выявление граждан, распивающих алкогольные напитки в общественных местах. На нарушителей были составлены административные протоколы.

Кроме того, полицейские и дружинники проверяли документы иностранных граждан, при необходимости доставляя их в отдел.

Стать частью Народной дружины может любой гражданин России старше 18 лет, не имеющий судимости. Записаться в ряды помощников полиции можно через центр обработки информации по номеру 8 (496) 516-48-88.

Проведение подобных совместных рейдов — важная составляющая работы по профилактике правонарушений и поддержанию общественного порядка. Сотрудничество полиции и народных дружин позволяет привлечь к этой деятельности активных граждан, неравнодушных к проблемам своего района.