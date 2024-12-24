Сотрудники подмосковной Росгвардии задержали подозреваемых в разбое

Сотрудники ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области вместе с коллегами из регионального МВД задержали двух мужчин. Они подозреваются в разбойном нападении на 65-летнюю пенсионерку.

По данным следствия, женщина, ухаживающая за пенсионеркой, в сговоре со своим знакомым задумала украсть из квартиры ценные вещи и незаметно уйти. Они рассчитывали, что хозяйка спит после того, как ей сделали инъекцию сильнодействующего препарата. Однако женщина оказалась в сознании и заметила, как незнакомый мужчина входит в ее дом. В результате злоумышленник схватил нож и стал угрожать пенсионерке, требуя ценности. Он забрал ювелирные изделия и скрылся.

В общей сложности ущерб составил более 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.