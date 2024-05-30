Сотрудники подмосковной Росгвардии проверят безопасность детских лагерей до 31 мая

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники подмосковной Росгвардии приступили к масштабной проверке технического оснащения детских оздоровительных лагерей региона. В каждом учреждений непременно должны быть исправная тревожная кнопка, а также информационные стенды безопасности.

К началу летнего периода в Московской области свои двери детям распахнет 121 оздоровительный детский лагерь. Все объекты находятся под защитой Росгвардии Подмосковья.

Также росгвардейцы провели с руководителями лагерей инструктажи о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Все детские учреждения проверят до 31 мая.

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