Сотрудники подмосковной Росгвардии проверят безопасность детских лагерей до 31 мая

Сотрудники подмосковной Росгвардии приступили к масштабной проверке технического оснащения детских оздоровительных лагерей региона. В каждом учреждений непременно должны быть исправная тревожная кнопка, а также информационные стенды безопасности.
К началу летнего периода в Московской области свои двери детям распахнет 121 оздоровительный детский лагерь. Все объекты находятся под защитой Росгвардии Подмосковья.
Также росгвардейцы провели с руководителями лагерей инструктажи о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.