Сотрудники подмосковной прокуратуры получили знаки отличия ГТО

Почти 50 работников подмосковной прокуратуры наградили знаками отличия «Готов к труду и обороне». Они успешно сдали нормативы в 2023 году.

Награждение провели в зале коллегии под председательством заместителя прокурора области Сергея Рокитянского. В мероприятии приняли участие 67 человек, из них 47 получили знаки отличия. Им вручили 22 золотые, 14 серебряных и 11 бронзовых наград.

Памятные медали также получили участники физкультурно-спортивного форума «Готов к труду и обороне».

Рокитянский отметил важность поддержания здорового образа жизни и пожелал коллегам успехов в спорте и на службе.

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