Сотрудники подмосковного технадзора сдали донорскую кровь для бойцов СВО

Сотрудники подмосковного технадзора приняли участие в донорской акции. Свыше 100 человек сдали кровь для раненых бойцов СВО. Ее направят в госпитале имени Вишневского.

Сотрудники управления технадзора регулярно принимают участие в донорских акциях. Несколько раз в году они сдают кровь, чтобы помогать спасти чьи-то жизни. Так, они стали донорами для бойцов СВО.

Как отметили в МинЖКХ Подмосковья, одна донация позволяет спасти трех человек: одному подойдет кровь, другому — плазма, третьем — тромбоциты.

Всего с 2023 года специалисты ведомства сдали кровь более 500 раз, чтобы помочь бойцам.