Сотрудники подмосковного онкодиспансера поучаствовали в экоакции

Сотрудники Московского областного онкологического диспансера приняли участие в региональной экологической акции в Кучинском участковом лесничестве. Гостями мероприятия стали официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава городского округа Балашиха Сергей Юров, а также представители различных служб и ведомств.

«Наш коллектив уже не в первый раз участвует в данной акции, поэтому очень важно не только поддерживать чистоту и порядок в лесу, но и сажать новые деревья. В этом году мы высадили около 50 саженцев и, надеюсь, таким образом, помогли нашей природе», — рассказала специалист по связям с общественностью онкодиспансера Вероника Грачева.

В акции «День в лесу», которую проводят с 2013 года по распоряжению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, приняли участие около двух тысяч жителей региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».