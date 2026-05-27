Семена хвойных деревьев посеяли в питомнике в Дмитрове

Специалисты Дмитровского базисного питомника, относящегося к Дмитровскому филиалу ГАУ МО «Мособллес», выполнили посев семян хвойных деревьев на территории в 2,1 гектара.

В этом сезоне основное внимание было уделено ели европейской, которая является главной лесообразующей породой в средней полосе. Было высеяно 80 килограммов обычных семян на площади 1,1 гектара и 72 килограмма улучшенных семян на гектаре земли.

Применение улучшенных семян направлено на повышение продуктивности будущих лесных культур и их устойчивости к вредителям и болезням.

Дмитровский базисный питомник играет ключевую роль в поставках посадочного материала для лесовосстановления в Московской области. Будущая высадка полученных саженцев планируется на месте вырубок и погибших насаждений.

Ведущий инженер отдела питомнического хозяйства Дмитровского филиала ГАУ МО «Мособллес» Галина Хренова отметила: «Выращивание сеянцев ели под нашим контролем длится три года — именно такой цикл заложен для выполнения государственного задания».