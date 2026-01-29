Сотрудники парка Орехово-Зуева расчистили каток после снегопада

В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве сотрудники Дирекции парков с раннего утра активно расчищают пешеходные дорожки. Каток уже освободили от снега, и посетители могут наслаждаться катанием.

Жители города Дмитрий и Татьяна Косенко пришли в парк с дочкой Ксенией. Одиннадцатилетняя девочка уже неплохо держится на коньках. «В прошлом году начали учиться кататься, но зима была малоснежная, зато сейчас погода подходящая. Спасибо, что расчистили каток. Мы живем недалеко, приходить в парк удобно», — рассказала Татьяна.

Анастасия Любарская приехала в Орехово-Зуево из Москвы, чтобы погостить у мамы. Она решила сделать фотосессию в парке и взяла с собой горячий чай, чтобы погреть руки и душу.

На дорогах и улицах Орехово-Зуевского округа работает свыше 200 машин и около 400 дворников. В первую очередь расчищают опасные участки, дороги с интенсивным движением, автобусные маршруты и городские дороги в населенных пунктах. Работа идет непрерывно.