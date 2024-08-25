Сотрудники отдела экологии обнаружили два краснокнижных гриба в Дмитрове

Сотрудники отдела экологии, природопользования и лесного контроля администрации Дмитровского округа нашли в лесу два краснокнижных гриба — ежовик коралловидный и гриб-паутинник фиолетовый. Их относят к третьей и пятой категориям — редкие и восстанавливаемые виды.

Ежовик коралловидный напоминает коралл белого, бежевого или светло-желтого цвета. Его относят к категории пятого вида, а значит популяция может восстанавливаться. Однако специалисты говорят, что ежовик до сих пор недостаточно часто встречается в природе, поэтому срывать его не стоит.

Паутинник фиолетовый относят к третьей категории — редкому виду. Гриб можно употреблять в пищу, но за сбор нарушители могут получить административный штраф.

«На моем счету уже 12 редких краснокнижных видов, которые я обнаружил на территории Дмитровского округа. Например, два редких цветка — пальчатокоренник балтийский и любка зеленоцветковая, трехпалый дятел, совы-сплюшки. Хочу напомнить всем жителям и гостям, что все растения и грибы, занесенные в Красную книгу Московской области, нельзя срывать, срезать, а тем более выкапывать вместе с корнем. Они находятся под охраной государства. Лучше полюбоваться красотой природы, сфотографировать и оставить расти», — рассказал заместитель начальника отдела экологии, природопользования и лесного контроля администрации Дмитровского округа Игорь Невский.

Специалисты отдела экологии администрации Дмитровского округа отправили данные в природоохранный фонд «Верховье» для учета в Красной книге Московской области.

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