Сотрудники Орехово-Зуевского лесничества провели экскурсию для любителей природы

Специалисты Орехово-Зуевского лесничества провели мастер-классы, а также рассказали о своей профессии. Гости мероприятия «Путь мастера» посетили лесопожарную станцию, куровский питомник и Анциферовский родник.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, встреча завершилась небольшим пикником в живописном месте, участники задавали множество вопросов о работе в лесном хозяйстве, а некоторые задумались о карьере лесничего.

В ведомстве уточнили, что «Путь в мастера» — это цикл познавательных экскурсий общественной организации «Московское содружество», в рамках которых участники знакомятся с различными профессиями.

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