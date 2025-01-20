Сотрудники онкодиспансера Подмосковья приняли участие в крещенских купаниях

Крещенские купания — это традиция, которая ежегодно привлекает тысячи людей по всей России. В этом году к мероприятию присоединились представители подмосковного онкодиспансера.
«Мы каждый день сталкиваемся с трудностями и преодолеваем их вместе с нашими пациентами. Крещенские купания — это еще один способ показать себе и окружающим, что мы готовы к любым испытаниям», — подчеркнул онколог отделения опухолей молочной железы и кожи № 6 Александр Белко.
Представители онкодиспансера поделились, что крещенские купания для них не просто традиция, а важное событие, объединяющее коллектив и пропагандирующее здоровый образ жизни.
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