Сотрудники онкодиспансера Подмосковья приняли участие в крещенских купаниях

Крещенские купания — это традиция, которая ежегодно привлекает тысячи людей по всей России. В этом году к мероприятию присоединились представители подмосковного онкодиспансера.

«Мы каждый день сталкиваемся с трудностями и преодолеваем их вместе с нашими пациентами. Крещенские купания — это еще один способ показать себе и окружающим, что мы готовы к любым испытаниям», — подчеркнул онколог отделения опухолей молочной железы и кожи № 6 Александр Белко.

Представители онкодиспансера поделились, что крещенские купания для них не просто традиция, а важное событие, объединяющее коллектив и пропагандирующее здоровый образ жизни.