Сотрудники онкодиспансера Балашихи поучаствовали в крещенских купаниях

Работники Московского областного онкологического диспансера, расположенного в городском округе Балашиха, приняли участие в традиционных крещенских купаниях. Это мероприятие стало не только символическим актом, но и важным событием, которое объединяет коллектив и наполняет его энергией на предстоящий год работы.

Для специалистов онкодиспансера крещенские купания стали не просто традицией, а важным ритуалом, который способствует укреплению командного духа и позволяет сотрудникам почувствовать единство и поддержку друг друга. Вода, омывающая в этот день, символизирует очищение и обновление, что особенно важно для врачей, работающих в сфере онкологии, где каждодневные вызовы и испытания становятся частью их профессиональной жизни.

«Мы каждый день сталкиваемся с трудностями и преодолеваем их вместе с нашими пациентами. Крещенские купания — это еще один способ показать себе и окружающим, что мы готовы к любым испытаниям», — отметил врач-онколог отделения опухолей молочной железы и кожи № 6 Александр Дмитриевич Белко.

Московский областной онкологический диспансер — это специализированное лечебное учреждение третьего уровня, которое предоставляет современную и высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. Учреждение оснащено новейшим медицинским оборудованием и информационными технологиями, что позволяет качественно диагностировать и лечить различные злокачественные новообразования.