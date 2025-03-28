Сотрудники ОМОН задержали виновного в финансировании терроризма в Орехово-Зуеве
Сотрудники ОМОН Росгвардии МО вместе с коллегами из регионального УФСБ задержали 62-летнего жителя Орехово-Зуева. Его обвиняют в финансировании терроризма, указывает ведомство.
В 2021 году злоумышленник проводил переводы на банковскую карту лица, оплачивающего нужды международной террористической организации. В феврале 2023 года получателя суммы осудили.
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