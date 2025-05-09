Сотрудники ОМОН приняли участие в открытии «Стены Памяти» в Подмосковье

К 80-летию Победы в Шеметовской школе села Константиново открыли «Стену Памяти». На мемориале увековечили имена сельчан — погибших бойцов и тружеников тыла. В мероприятии приняли участие сотрудники ОМОН Росгвардии Подмосковья вместе с ветеранской организацией отряда, сообщили в пресс-службе ведомства.
Чтобы почтить память героев приехали местные жители, ветераны и школьники. На открытии учащиеся исполнили патриотические песни и военную лирику.
Заместитель командира ОМОН «Пересвет» полковник полиции Сергей Новиков поздравил собравшихся с Днем Победы.
Автопробег «Победный маршрут» завершился в Подмосковье
Ким Чен Ын пообещал помочь России при нападении приспешников США
Анну Нетребко объявили в розыск из-за квартиры в Петербурге
Аэропорт Читы временно приостановил прием и отправку самолетов из-за пожара
В Магнитогорске аттракцион застрял на высоте с повисшими вниз головами людьми
Собака провалилась в открытый люк рядом с МКАД
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте