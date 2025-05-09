Сотрудники ОМОН приняли участие в открытии «Стены Памяти» в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

К 80-летию Победы в Шеметовской школе села Константиново открыли «Стену Памяти». На мемориале увековечили имена сельчан — погибших бойцов и тружеников тыла. В мероприятии приняли участие сотрудники ОМОН Росгвардии Подмосковья вместе с ветеранской организацией отряда, сообщили в пресс-службе ведомства.

Чтобы почтить память героев приехали местные жители, ветераны и школьники. На открытии учащиеся исполнили патриотические песни и военную лирику.

Заместитель командира ОМОН «Пересвет» полковник полиции Сергей Новиков поздравил собравшихся с Днем Победы.

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