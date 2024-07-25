Сотрудники ОМОН подмосковной Росгвардии провели учебную тренировку

Сотрудники ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области провели комплексную тренировку. Специалисты отработали различные тактические приемы и упражнения, необходимые для эффективного выполнения служебных обязанностей.

Сотрудники ОМОН продемонстрировали навыки взаимодействия в группе, методику обхода препятствий, стрельбы из различных позиций, одиночно и в составе боевых порядков, а также отработали действия при вооруженном нападении условных преступников, оказание первой помощи и немедленную эвакуацию раненного.

Кроме того, сотрудники показали навыки работы со специальной роботизированной платформой для перевозки грузов и эвакуации раненых.

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