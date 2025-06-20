Сотрудники ОМОН «Пересвет» ликвидировали нарколабораторию в Подмосковье
Сотрудники ОМОН «Пересвет» подмосковной Росгвардии помогли полицейским задержать двух жителей Пушкино. Их подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам правоохранителей, мужчины арендовали дом в деревне Маньково, где производили запрещенные вещества. При обыске у них изъяли защитные комбинезоны, респираторы, весы, колбы, пакеты, упаковки и пластиковые канистры с содержимым.
Результаты исследований показали, что в тарах хранили мефедрон массой более девяти килограммов.
Подозреваемых доставили в следственные органы. Возбуждено уголовное дело.