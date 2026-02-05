Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели встречу с работниками МФЦ

В рамках социального раунда «Маленький пассажир-большая ответственность» сотрудники Госавтоинспекции провели инструктаж для работников многофункционального центра оказания государственных услуг Одинцовского городского округа. Целью мероприятия стало повышение уровня информированности граждан о действующих правилах перевозки несовершеннолетних в салоне автомобиля.

Помимо информационных плакатов и тематических видеороликов, размещенных в помещении центра, автоинспекторы провели для работников инструктаж о том, как правильно выбрать детское удерживающее устройство в зависимости от веса и роста ребенка, для чего оно нужно и как защищает маленького пассажира в случае дорожно-транспортного происшествия.

Также участникам мероприятия дорожные полицейские вручили информационные памятки с рекомендациями по выбору детских удерживающих устройств.