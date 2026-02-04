Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели рейд «Детское кресло»

В минувшие выходные на улицах Одинцова провели профилактический рейд «Детское кресло», направленный на предупреждение нарушений правил перевозки детей. Автоинспекторы уделили особое внимание не только наличию детских удерживающих устройств в автомобилях, но и их соответствию росту и весу юных пассажиров.

С водителями проведены разъяснительные беседы о требованиях правил дорожного движения и важности правильного выбора автокресла. Все участники дорожного движения получили тематические памятки и предупреждающие наклейки «Ребенок в автомобиле» для повышения внимания на дороге.

Главная задача таких мероприятий — убедить родителей, что детское автокресло это не просто формальное требование правил дорожного движения, а единственное средство, способное сохранить жизнь и здоровье ребенка в случае дорожно-транспортного происшествия.