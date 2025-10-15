Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции посетили коррекционный детский сад

В рамках проведения акции «День белой трости» сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции побывали с визитом в коррекционном детском саду. Этот день — не просто дата, а общий призыв к вниманию и взаимопомощи на дорогах.

Для кого-то дождаться зеленого сигнала светофора и спокойно перейти улицу — это привычное действие. Но для человека с нарушением зрения такая простая задача может стать настоящим испытанием, требующим огромных усилий и мужества.

В Международный день белой трости автоинспекторы повторили правила дорожного движения с воспитанниками коррекционного детского сада. Особое внимание было уделено трудностям, с которыми сталкиваются незрячие пешеходы. Дети в игровой форме, с белой тростью и с повязкой на глазах, попытались преодолеть импровизированные препятствия, которые испытывают незрячие люди. В конце мероприятия все ребята получили в подарок световозвращающие элементы.