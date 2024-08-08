Сотрудники МЖД напомнили жителям правила безопасности на железной дороге

Фото: Пресс-служба МЖД

Железнодорожники и сотрудники Госавтоинспекции провели рейды на МЖД. Они напомнили жителям и автолюбителям о правилах безопасности в рамках акции «Внимание, переезд».

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, с начала года на переездах МЖД произошло 16 ДТП, из них пять — в Московской области. В результате пострадали шесть человек, трое из которых получили смертельные травмы. Все столкновения произошли из-за грубого нарушения правил дорожного движения.

«Все столкновения автотранспорта с подвижным составом стали результатом грубого нарушения правил дорожного движения водителями, которые пытались проехать через переезд на запрещающий сигнал светофора, не обращали внимания на звуковые сигналы», — рассказали в ведомстве.

Водителей призвали быть внимательными, не нарушать правила и не пересекать переезды на запрещающий сигнал светофора.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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