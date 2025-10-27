Сотрудники МВД в Одинцове задержали участника мошеннической группы

Полицейские задержали одинцовского злоумышленника. Мошенник в течение двух дней «держал на удочке» 20-летнюю девушку, которая отдала вымогателю более 2,5 миллионов рублей.

Девушка стала жертвой мошеннической схемы, когда ей начали поступать звонки от неизвестных, которые представились сотрудниками государственных органов. Они сообщили, что ей грозит уголовное преследование якобы за финансирование террористической деятельности. Для избежания предполагаемого обыска преступники потребовали, чтобы девушка задекларировала все свои сбережения и передала их через службу такси. Введенная в заблуждение, она согласилась выполнить требования и передала первому водителю, приехавшему по вызову, около 1,4 миллиона рублей, а второму — 15 тысяч долларов.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий задержали посредника, который забрал наличность одного из таксистов. Он пояснил, что исполнял роль курьера, а денежные средства передал неизвестному на улице Магаданской», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сейчас по факту кражи возбудили уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.