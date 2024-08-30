Сотрудники МВД Можайска заняли первое место в турнире по мини-футболу

Команда отдела Министерства внутренних дел городского округа Можайск победила в турнире по мини-футболу «Кубок ВТБ». Всего с соревнованиях приняли участие пять команд из разных округов.

За звание победителей соревнований боролись пять команд: отдела Министерства внутренних дел Можайского городского округа, управления Министерства внутренних дел Одинцовского городского округа, пункта Министерства чрезвычайных ситуаций города Руза, 15-й армии воздушно-космических сил, а также команда ВТБ.

Сотрудники отдела Министерства внутренних дел Можайска состязались с каждой командой. Первый матч против управления Министерства внутренних дел Одинцова футболисты из Можайска выиграли со счетом 2:1. В ничью со счетом 2:2 сыграли с командой ВТБ, в полуфинале со счетом 2:1 обыграли соперников из Рузы, а в финале сошлись с футболистами 15-й армии воздушно-космических сил, выиграв у них со счетом 2:1.

По итогу всех матчей первое место заняла команда отдела Министерства внутренних дел Можайского городского округа, второе у команды 15-й армии воздушно-космических сил, почетное третье завоевала команда Рузского пункта Министерства чрезвычайных ситуаций.

Победителей соревнований торжественно наградили кубками, медалями и грамотами. А болельщиков матча угостили полевой кухней.

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