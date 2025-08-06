Сотрудники музея в Подольске провели экскурсию по парку имени Талалихина

Фото: Подольск. Парк культуры и отдыха им. В. Талалихина / Медиасток.рф

Сотрудники подольского краеведческого музея организовали экскурсии по парку имени Талалихина. Таким образом они познакомили посетителей с историей общественного пространства и знаменитостями, которые были связаны с этим муниципалитетом.

В парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина для жителей и гостей округа провели познавательную экскурсию.

«Рассказываем историю парка — от основания до современности. Также в ходе экскурсии знакомим гостей с историей нашего города», — сказала сотрудник Подольского краеведческого музея Жанна Малиновская.

История Подольска богата уникальными фактами. Именно поэтому все участники мероприятия прослушали гида с большим интересом.

«В мужском училище обучался Николай Доллежаль, чем именем назвала улица в нашем городе», — добавила экскурсовод.