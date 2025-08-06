Сотрудники музея в Подольске провели экскурсию по парку имени Талалихина

Сотрудники подольского краеведческого музея организовали экскурсии по парку имени Талалихина. Таким образом они познакомили посетителей с историей общественного пространства и знаменитостями, которые были связаны с этим муниципалитетом.
В парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина для жителей и гостей округа провели познавательную экскурсию.
«Рассказываем историю парка — от основания до современности. Также в ходе экскурсии знакомим гостей с историей нашего города», — сказала сотрудник Подольского краеведческого музея Жанна Малиновская.
История Подольска богата уникальными фактами. Именно поэтому все участники мероприятия прослушали гида с большим интересом.
«В мужском училище обучался Николай Доллежаль, чем именем назвала улица в нашем городе», — добавила экскурсовод.
Знаменитых людей из Подольска немало, как и тех, кто жил и прославлял его.
«Цель прогулки по парку — краеведческая, чтобы как можно больше подольчан узнали об истории нашего города», — добавила Жанна Малиновская.
Подобные экскурсии проходят регулярно. Узнавать о них можно на сайте и в социальных сетях Подольского краеведческого музея.
Еще 40 тысяч заявок на прикрепление к поликлинике подали онлайн в Подмосковье
Качество продукции проверили на сырном фестивале в Истре
Акция «Собери ребенка в школу» началась во Фрязине
Дорожные ограждения отремонтировали в 8 округах Подмосковья
Занятие по безопасности дорожного движения прошло в детском саду во Фрязине
Ремонт железнодорожной станции Большая Волга начался в Дубне
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте