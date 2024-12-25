Сотрудники музея в Одинцове посетили профессиональный фестиваль в Москве

Фестиваль «Интермузей. Экспо» прошел в Западном крыле Новой Третьяковки. Его посвятили музейному делу в России. Сотрудница Одинцовского историко-краеведческого музея посетила мероприятие.
На фестивале работали выставки по различным аспектам музейной деятельности. В их числе «Музейные технологии и оборудование», «Международные проекты», «Это музей» и «Музейные маршруты». На последней экспозиции рассказали об историко-культурном туристическом проекте «Императорский маршрут». В него входят и культурные объекты в Одинцовском округе — Музей школы и детства в селе Усово и Саввино-Сторожевский монастырь.
Для участников фестиваля подготовили насыщенную деловую программу. На круглых столах и мастер-классах спикеры из крупнейших музеев страны делились своим опытом и обсуждали проблемы современных учреждений. Также гостям показали документальные фильмы о русских художниках и выставках последних лет.
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