Сотрудники музея в Одинцове посетили профессиональный фестиваль в Москве

На фестивале работали выставки по различным аспектам музейной деятельности. В их числе «Музейные технологии и оборудование», «Международные проекты», «Это музей» и «Музейные маршруты». На последней экспозиции рассказали об историко-культурном туристическом проекте «Императорский маршрут». В него входят и культурные объекты в Одинцовском округе — Музей школы и детства в селе Усово и Саввино-Сторожевский монастырь.

Для участников фестиваля подготовили насыщенную деловую программу. На круглых столах и мастер-классах спикеры из крупнейших музеев страны делились своим опытом и обсуждали проблемы современных учреждений. Также гостям показали документальные фильмы о русских художниках и выставках последних лет.