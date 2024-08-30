Сотрудники музея в Дмитрове проведут экскурсию на велосипедах в День города

День города Дмитров пройдет 31 августа. Участники клуба исторической реконструкции «Дмитровский полк» научат гостей стрелять из лука, а сотрудники музея-заповедники «Дмитровский кремль» проведут экскурсию на велосипедах и расскажут про основные достопримечательности города.

Сотрудники музея-заповедника проведут экскурсию по маршруту «Вело1». Участникам расскажут о судьбе двух городов — Яхромы и Дмитрова, а также о строительстве канала имени Москвы. Специалисты будут ждать всех желающих к 12:00 у комфорт-станции в Яхроме. Подробности можно получить по телефону: 8 (495) 993-74-13.

Участники клуба исторической реконструкции «Дмитровский полк» также подготовили праздничную программу ко Дню города. С 11:00 до 15:00 гости могут увидеть «Ракетный поединок» — показательные бои в обмундировании средневековых рыцарей, создать узор на мастер-классе «Искусство оттиска по ткани», принять участие в мягком сражении и научиться стрелять из лука.

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