Сотрудники музея Красногорска установили судьбы 9 красноармейцев

Сотрудники Центра сохранения памяти о советских военнопленных, работающего на базе Красногорского филиала Музея Победы, установили судьбу девяти красноармейцев из Татарстана. Все они погибли в нацистских концлагерях в годы Великой Отечественной войны.

Специалисты Центра отправили запрос в Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу и получили данные о потомках погибших бойцов. Одним из найденных стал племянник лейтенанта Афанасия Сафонова, проживающий в Нижнекамске. Родственник ничего не знал об обстоятельствах гибели своего дяди.

«Лейтенант Афанасий Сафонов погиб в шталаге IV-B и похоронен в Германии в городе Хоэнштайн. В персональной карточке Сафонова есть его последняя фотография, которая теперь будет храниться в семье его потомков», — рассказала директор Красногорского филиала Музея Победы Наталья Овчарова.

Центр занимается поиском и восстановлением имен советских солдат и офицеров, погибших в нацистских лагерях на территории СССР и оккупированных стран Европы. Специалисты отправляют запросы в архивные службы регионов, а также получают отклики благодаря публикациям в СМИ. Проект реализуется Музеем Победы при поддержке Фонда президентских грантов на базе Красногорского филиала.

С информацией о военнопленных можно ознакомиться на сайте Центра сохранения памяти о советских военнопленных. Контактное лицо для связи — Светлана Панченко: panchenko@cmvov.ru.