Сотрудники музея из Одинцова поучаствовали в Пушкинских чтениях в Пскове

Михайловские Пушкинские чтения «… И голос лиры вдохновенной…» прошли 21–22 августа в Пскове в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». Делегация из Одинцова также приняла участие в конференции, посвященной жизни и творчеству поэта.

Городской округ на мероприятии представили сотрудники Музея-заповедника Александра Пушкина. Заместитель директора по научной работе Владимир Сизов рассказал об обновленной экспозиции, посвященной Борису Годунову. Заведующая отделом музейной педагогики и массовых мероприятий Ольга Броницкая выступила с докладом о роли Марии Алексеевны Ганнибал и подмосковной усадьбы Захарово в жизни и творчестве Александра Пушкина.

Стоит отметить, что на чтениях прозвучало около 20 докладов и сообщений о разных аспектах судьбы и творчества поэта. Статьи и заметки по итогам выступлений включат в ближайший выпуск музейного научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».

В конце встречи участники и гости чтений почтили память Пушкина на его могиле у стен Свято-Успенского Святогорского монастыря.