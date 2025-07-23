Сотрудники музея из Лыткарина приняли участие в музыкальном фестивале

Лыткаринский музей вместе с клубом исторического танца «Лыткаринский реверанс» приняли участие в музыкальном фестивале в усадьбе Быково. Им выпала миссия открыть мерприятие парадным выходом.

Гости смогли погрузиться в атмосферу прошлого и воочию увидеть бальную программу, которая состояла раньше примерно из 20 танцев. Участники клуба исполнили наиболее популярные из них: вальс, кадриль и польку. Праздник был наполнен не только музыкой и старинными романсами, но и яркими историческими костюмами, перенося всех в эпоху изящества и грации.

Зрители смогли и сами включиться в процесс и разучить несложный танец — польку «Знакомство». Сотрудник музея Ирина Пакулова рассказала гостям о богатой истории балов и танцев, ставших обязательным атрибутом светской жизни дворян в XIX веке.

Мероприятие стало настоящим праздником для любителей истории и танцев, а также вкладом в сохранение культурного наследия для будущих поколений.