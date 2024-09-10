Сотрудники «Мострансавто» раздали карты «Стрелка» пассажирам на новых маршрутах
Сотрудники «Мострансавто» раздали пассажирам утренних рейсов около трех тысяч карт «Стрелка». Акция прошла на маршрутах, недавно переданных компании от коммерческого перевозчика «Ранд-Транс». Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Напомним, что оплатить проезд наличными в общественном транспорте Подмосковья нельзя. Для безналичной оплаты доступны карты «Стрелка», банковские карты, карта «Тройка» и социальные карты для льготников.
Карта «Стрелка» предлагает систему скидок: с каждой десятой поездки скидка увеличивается на 7%, а с 51-й поездки — до 35%.
Уточнить стоимость проезда и оставить пожелания можно через виртуального помощника по номеру горячей линии 8 (800) 700-31-13.
Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.
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