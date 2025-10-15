Сотрудники Мострансавто из Балашихи поборются за звание «Водитель года»

17 октября в Сочи на трассе «Сириус Автодром» пройдет VIII Межрегиональный конкурс мастерства «Водитель года 2025». В этом престижном состязании честь Московской области будут защищать два опытных водителя автобусов из Балашихи — Дмитрий Шаров и Сергей Павлов, сотрудники МАП № 11.

Дмитрий Шаров уже зарекомендовал себя как талантливый водитель, став победителем корпоративного конкурса профессионального мастерства в категории «Автобусы малого класса» и бронзовым призером на областных соревнованиях. Его коллега Сергей Павлов также продемонстрировал высокие результаты, заняв второе место в корпоративных состязаниях и первое место на областных соревнованиях.

Конкурс «Водитель года 2025» включает в себя несколько этапов, которые позволят оценить навыки участников. В начале состязания водители продемонстрируют свои знания правил дорожного движения, отвечая на 20 вопросов на скорость. Эта теоретическая часть станет основой для практических заданий, где участникам предстоит показать свое мастерство управления автобусом.

Одним из ключевых этапов конкурса станет «Скоростное маневрирование на трассе». В этом задании водителям нужно будет выполнить ряд упражнений, включая «старт», «кольцо», «змейка», «смотровая яма», «бокс», «габаритные ворота», «остановка» и «финиш». Эти элементы позволят проверить не только технические навыки управления транспортным средством, но и умение водителей быстро реагировать в различных ситуациях.

Участие в таком масштабном конкурсе — это не только возможность продемонстрировать свои профессиональные навыки, но и шанс обменяться опытом с коллегами из других регионов. Дмитрий Шаров и Сергей Павлов готовятся к соревнованиям с большим энтузиазмом и уверенностью в своих силах.