Сотрудники Мособлводоканала устранили 290 засоров канализации за неделю

Сотрудники Мособлводоканала регулярно проводят мероприятия по устранению засоров в системах водоотведения. Так, за прошедшую неделю прошло 290 работ на канализационных сетях.

В их перечень, как рассказали в подмосковном МинЖКХ, входит гидродинамическая промывка спецтехникой, а также механическое удаление мусора инструментами.

Бывает, что из-за засоров повреждается участок водопровода. Тогда рабочим приходится проводить дополнительный ремонт или даже менять элементы сети.

«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Всего за неделю Мособлводоканал организовал 807 мероприятий: 214 плановых, 78 ремонтных работ на водозаборных узлах и канализациях и 48 для устранения течи холодного водоснабжения. Все негативные последствия специалистам удалось предотвратить, комфорт жильцов не был нарушен.

Задать интересующие вопросы, касающиеся водоснабжения и водоотведения, жители Подмосковья могут, позвонив на круглосуточную горячую линию по номеру 8(800)222-02-05. Звонок бесплатный.